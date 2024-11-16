شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة كأس ماليزيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس ماليزيا للاسكواش، اليوم السبت، والتي تقام خلال الفترة بين 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان الثلاثي المصري أمينة عرفي، يوسف سليمان، ويوسف إبراهيم، تأهلوا إلى هذا الدور عقب تخطي ربع النهائي، وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز أمينة عرفي على كنزي أيمن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-2, 11-5.

فوز يوسف سليمان على راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 7-11, 11-8, 11-7.

فوز يوسف إبراهيم على جون كاميلو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 6-11, 11-8, 11-3.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.