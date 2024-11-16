شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه فايد ودياً اليوم استعداداً لبتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره فايد اليوم، السبت، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره فايد في الثالثة عصراليوم السبت باستاد الإسماعيلية، بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين، وتجربة مجموعة من الخطط الفنية التي يرغب الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم في تنفيذها خلال المباريات الرسمية بداية من لقاء بتروجيت يوم 24 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية فى الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

وتوصل الجهاز الإداري للإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل، لاتفاق مع مسئولي فايد بإقامة المباراة، عقب اعتذار نادي 6 أكتوبر عن مواجهة الدارويش الودية، نظرا لارتباط الفريق بمباراة في مسابقة دوري القسم الثاني.

ويخوض الاسماعيلى ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، غداً الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.