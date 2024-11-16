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الامارات | انطلاق «تحدي فرجان دبي للبادل» بمشاركة 150 مواطناً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «تحدي فرجان دبي للبادل» بمشاركة 150 مواطناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، النسخة الثالثة من «تحدي فرجان دبي للبادل»، التي تنظمها مؤسسة «فرجان دبي» في ملعب بادل لاين - المزهر، وتستمر حتى يوم غدٍ، بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية.

وتجري منافسات التحدي بين فرق تمثل جميع الأحياء السكنية في دبي، على أن يتم تخصيص جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وذكرت «فرجان دبي» في بيان صحافي، أن الهدف من وراء تنظيم البطولة هو تعزيز مفهوم بين شرائح المجتمع كافة، بوصفه أسلوب حياة صحياً مُستداماً.

ووفّرت «فرجان دبي» مرافق للجمهور لمتابعة التحدي، منها مطاعم وجلسات تناسب جميع أفراد الأسرة، وتُشكل البطولة فرصة قيمة للجمهور للتواصل في أجواء اجتماعية وترفيهية، ومنصة تعزّز من تفاعل أبناء الفريج مع أقرانهم، وبناء علاقات إيجابية جديدة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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