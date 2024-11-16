الامارات | تصريحات لاعبي المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . حارس المرمى خالد عيسى: «بالنسبة إلينا يجب أن نخوض مباراة قطر بكامل جديتنا، والاستمرارية في تحقيق الانتصارات أمر مهم، المباراة في أبوظبي، والجماهير بكل تأكيد لن تُقصّر.. المباريات الماضية والقادمة كلها صعبة، وكلها كسر عظم ومفترق طرق».

. خالد العطاس: «نتمنى أن نكون في كامل جاهزيتنا أمام قطر، وبالتأكيد المنتخب سيكون على قدر التحدي، نحن نريد أن تمتلئ المدرجات بالجماهير».

. عبر حارب سهيل، الذي سجل هدفين من أصل الثلاثية خلال لقاء قيرغيزستان، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال إنهم كانوا تعاهدوا قبل أسبوع من المباراة على العمل لتصحيح الوضع الذي كان يمر به المنتخب.

. أشاد يحيى الغساني، بالتكاتف الكبير الذي وجده «الأبيض» في الأيام التي سبقت لقاء قيرغيزستان، موضحاً أن نتيجته كانت تأجيل مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ما أكد أنه صب في مصلحة المنتخب بحصول المدرب باولو بينتو على فرصة أطول في التحضير للمباراة.