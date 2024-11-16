الامارات | كلباء يلاقي الوحدة ودياً في جبل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام عند الخامسة من مساء اليوم المباراة الودية التي ستجمع فريقي كلباء والوحدة على ملعب مركز جبل علي الرياضي في دبي. وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً أن فريق كلباء تنتظره مباراة قوية مع شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، بينما سيلعب الوحدة مع الوصل في المسابقة ذاتها.

يذكر ان الوحدة في المركز الثالث بترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، بينما كلباء في المركز السادس برصيد 10 نقاط.