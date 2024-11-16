شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا لشباب الشطرنج اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الرابعة عصر اليوم، السبت، البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة بالشطرنج، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت 13 دولة مشاركتها في البطولة الأفريقية للشطرنج للشباب بواقع 52 لاعبًا ولاعبة.



وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.



وتقام على هامش البطولة الأفريقية للشباب للشطرنج تحت 20 سنة، بطولة بداية 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في مجمع صالات حسن مصطفى بجوائز مالية تبلغ 250 ألف جنيه.