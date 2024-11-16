شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الترسانة مع مركز شباب درنكة والزهور مع الأهلى واسكندرية للبترول مع إيسترن كومبانى، بينما يلتقى برتوجت مع هليوبوليس واتحاد الشرطة مع المقاولون والزمالك مع الشمس فى المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كل من، وادى دجلة مع العاب دمنهور ومصر للبترول مع القناة وسبورتنج مع طلائع الجيش، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كل من دلفى مع الجزيرة والاتحاد السكندرى مع سموحة والصيد مع الطيران.