شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة: "خطيبتي وشها حلو عليا.. وأعد بتقديم الأفضل مع الفراعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد ربيعة مدافع فريق سموحة ومنتخب مصر ، عن سعادته عقب المشاركة الدولية الأولى له مع الفراعنة أمام كاب فيردى التي جمعتهم اليوم بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2025.

وأوضح محمد ربيعة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة اون تايم سبورت 1 مع الاعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا " كنت أتمنى تحقيق الفوز في أول مباراة لى مع منتخب مصر "، مؤكدا : "لدى أمكانيات لم أظهرها حتى الان مع الفراعنة وسوف أقدم الأفضل في الفترة المقبلة ".

وأشار محمد ربيعة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن منحه الثقة كاملة قبل خوض اللقاء وتحدث معه لاثبات قدراته أثناء سير اللقاء، مضيفا انه خطيبته وشها حلو عليه بعد المشاركة مع الفراعنة.

وفى سياق آخر تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة غدًا السبت، بعد مواجهة الرأس الأخضر، والتي انتهت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.