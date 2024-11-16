شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: واجهنا كاب فيردى ولدينا غياب 10 لاعبين أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن تحقيق نتيجة التعادل اليوم أمام كاب فيردى في ظل غياب 10 لاعبين من العناصر الأساسية أمر رائع للغاية.

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد قائلا " باب منتخب مصر مفتوح أمام جميع اللاعبين ولابد من الاجتهاد والتركيز فقط في الملعب وعدم الحديث كثيرا للتواجد في المباريات الفترة المقبلة حيث هناك مواجهات القادمة في غاية الصعوبة بتصفيات كأس العالم ".

وأشار إبراهيم حسن " هناك بعض اللاعبين المصابين على رأسهم ياسر إبراهيم أتمنى وجودهم الفترة المقبلة عقب أكتمال شفائهم وخوض بعض المباريات لاستعادة مستواهم الفني والبدنى ".

وأشاد إبراهيم حسن بمستوى محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر ويتمنى له الشفاء العاجل حيث تم وصفه بأهم اللاعبين في تلك المركز هذا الموسم.