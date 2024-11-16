شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب المباراة: حالة محمد شوقى شٌخصت بالخطأ.. وسيارة الإسعاف بدون طبيب والان مع تفاصيل الخبر

قال حسين فتحى مراقب مباراة القزازين وكفر الشيخ أن تشخيص حالة محمد شوقى كان خاطئا، مؤكداً أن سيارة الإسعاف لم تتأخر في نقله عن المستشفى التي تبعد عن الملعب لمسافة 300 متر.

أضاف فتحى خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" :" كان هناك سيارة أسعاف في المباراة وجهاز صدمات وتنفس صناعي ومنظر اللاعب بيقول أن اللاعب محمد شوقي ابتلع لسانه بتواجد مسعف وممرض في سيارة الاسعاف ولا كان يوجد طبيب في السيارة والتشخيص كان خاطئ في الملعب".

وواصل:"سيارة الأسعاف تحركت بسرعة لنقل اللاعب إلى المستشفى وكان يعانى من أزمة قلبية" والسيارة لم يتواجد فيها طبيب ولكن ممرض ومسعف،ومعهم حقيقة طبية كاملة".

وكان حكم مباراة القزازين وكفر الشيخ ألغى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى القسم الثانى (ب) وذلك عقب سقوط محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ وتعرضه لأزمة قلبية فى الشوط الثانى من عمر اللقاء.