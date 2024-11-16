شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر ليبيا فجر غد استعدادا للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة بنغازي فجر غد السبت عائدة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وعادت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بعد خوض مباراة النصر الودية، وبدأ التجهيزات الأخيرة استعداداً لمغادرة الأراضي الليبية.

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا.

خسر الزمالك أمام نظيره النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.