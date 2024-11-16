شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: أجتهد دائما في التمرين وربنا موفقنى منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه يجتهد كثيرا في التمارين دائما ولكن هذا الموسم التوفيق معايا وترجمة هذه الشغل بالأهداف وصناعة الأهداف.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بحمد ربنا على هدف اليوم مع المنتخب والحمد لله ربنا موفقنى مع بداية هذا الموسم وأنا بعمل اللى عليا ولكن غياب الأهداف والاسيستات بيخلى الناس تحس أنى مقصر ولكن أن بجتهد دائما في التمرين وبعمل اللى عليا".

وتابع: "كابتن حسام حسن تحدث معنا خلال المعسكر وطالبنا بتحقيق الفوز ولكن الحمد لله ظهرنا بشكل جيد ولكن خرجنا بنتيجة جيدة، واللاعبون كانوا محتاجين فترة اكبر لأننا ملعبناش مع بعض كتير ولكن ظهرنا بشكل جيد وقربنا لبعض".

وأضاف لاعب المنتخب الوطنى: "الانضمام للمنتخب باختيار حسام حسن فأكيد أنت لاعب كويس وأد المسئولية ونسعى دائما للظهور بشكل جيد".

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.