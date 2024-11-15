شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يخضع لأشعة فى منتخب مصر لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب لأشعة في الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في أول 5 دقائق من مواجهة الرأس الأخضر فى المباراة اتي أقيمت على ملعب كاب فيردى الوطنى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشارك نبيل عماد دونجا بديلاً لمحمد شحاتة الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة لم يستطع استكمال المباراة بسببها، ليجرى حسام حسن أول تغييرات المباراة.

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.