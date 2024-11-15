شكرا لقرائتكم خبر عن النصر الليبي يحرز الهدف الأول أمام الزمالك بعد مرور 12 ثانية فى اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

سجل النصر الليبي الهدف الأول في شباك الزمالك بعد مرور 12 ثانية من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود شيكابالا – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد أحمد عبد الرحيم إيشو ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.