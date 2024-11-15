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الأهلي يبدأ التحضير لمباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإجازة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 08:57 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

كذلك حرص المدير الفني على الاجتماع مع رامي ربيعة مدافع الفريق، للاطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

وشهد المران انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرا عن التدريبات والمباريات.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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