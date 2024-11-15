شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

حافظ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية بعدما تعادل مع الرأس الأخضر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

أرقام حسام حسن

ويسير حسام حسن بشكل مميز مع المنتخب الوطني ليظل سجله خاليًا من الخسائر فى المباريات الرسمية، وجاءت أرقامه مع المنتخب فى جميع المباريات كالتالي:

لعب: 9 "7 رسمي و2 ودي"

فاز: 6 "5 رسمي و1 ودي"

تعادل: مباراتين

خسر: 1 "مباراة ودية أمام كرواتيا"

سجل: 17

استقبل: 7

يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.

يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 13 نقطة وضمن التأهل رسميا.

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.