شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستقبل أول هدف فى مرمى الشناوي بتصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر أول هدف فى شباكه خلال 5 جولات من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد نجاح الرأس الأخضر فى إدراك التعادل فى المباراة المقامة حاليا على ملعب كاب فيردى الوطنى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحافظ محمد الشناوى على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالتصفيات، ليستقبل أول هدف في الجولة الخامسة، فى الوقت الذى استقبل حارس نيجيريا أيضا هدفا فى هذه الجولة، ليتبقى حارس الكونغو الديمقراطية الذى لم يستقبل أي أهداف حتى الآن قبل مباراته اليوم في الجولة التاسعة.

ويمتلك الشناوي 4 كلين شيت من 4 مباريات خاضها حتى الآن، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه حارسا نيجيريا والكونغو الديمقراطية، علما بأن نيجيريا فازت في مباراتها الأخيرة على ليبيا دون أن تلعب لأسباب تتعلق بالاستقبال والإقامة ومشاكل بالطيران.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يضم تشكيل منتخب مصر كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما الرأس الأخضر فيأتي رابعا برصيد 3 نقاط.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.