شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى 1 / 1 مواجهة منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

أهداف منتخب مصر والرأس الأخضر

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

الشوط الأول

في بداية اللقاء، تعرض محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب للإصابة في أول 5 دقائق من مواجهة الرأس الأخضر ضد مصر وشارك نبيل عماد دونجا بديلا لمحمد شحاتة الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة لم يستطع استكمال المباراة بسببها، ليجرى حسام حسن أول تغييرات المباراة.

كاد المنتخب يفتتح التسجيل بعد انطلاقة من لاعب مصر أسامة فيصل وكاد أن ينفرد بالمرمى ولكن عرقل بسبب أرضية الملعب.

حاول منتخب الرأس الأخضر العودة في المباراة ومن محاولة على الجبهة اليسرى للفراعنة تلقى حمدي فتحي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي فى منتصف ملعب مصر.

في الدقيقة 28 سدد محمود صابر كرة صاروخية لمست يد الحارس وارتطمت بالعارضة، وتابعها أحمد عيد لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 31 نجح الفراعنة من حل شفرة الدفاع للمنافش، فبعد تمريرة سحرية من محمد حمدي نحو العمق نحو طاهر الذي انطلق بمجهود فردي وسددها سكنت سقف المرمى.

لم يقف لاعبو كاب فيردي مكتوفي الأيدي، وجاءت محاولاتهم الهجومية لإدارك التعادل، أخطرها كان انطلاقة من الجهة اليمني من اللاعب ريان مينديز وحاول مباغتة الشناوي ولكن ذهبت إلى ركلة مرمى.

طالب لاعبو الرأس الأخضر بضربة جزاء في الدقائق المحتسبة بدل من الضائع، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، ولاحت فرصة التسديد في اللحظات الأخيرة لإبراهيم عادل، ولكن الحارس كان في المكان المناسب للتصدي.

الشوط الثاني

أجرى منتخب كاب فيردي تبديلين لمحاولة الدخول في اللقاء، وكاد يعود بالفعل من هجمة مثيرة مرت بجوار قائم الشناوي، وأهدر منتخب مصر فرصة تعزيز التقدم، بعد فرصة هدف ضائعةعلى مرتين من طاهر محمد طاهر الذي سددها من داخل منطقة الجزاء تصدي لها الحارس ومن ثم مقصية من إبراهيم عادل اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 63 سجل ريان مينديز هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في شباك منتخب مصر بالدقيقة 63، وجاء هدف الرأس الأخضر من ركلة جزاء تم احتسابها بعد خطأ على محمود صابر، وترجمها ريان مينديز بنجاح.

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمصطفى فتحي بدلا من محمود صابر، وكاد البديل أن يسجل هدف الفراعنة الثاني، لكن الحارس كان في الموعد وتصدى للمحاولة.

قبل نهاية اللقاء بدقائق أجرى حسام حسن تبديلين بنزول مصطفى محمد وأحمد رمضان بيكهام، وخروج إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفي الوقت الذى كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تعرض دونجا للإصابة وتوقفت المباراة بعض الوقت حتى تلقى العلاج ليستكمل المباراة، وبعدها بقليل سقط مصطفى فتحي في التحام قوي مع أحد لاعبي كأب فيردي وتلقى على إثره البطاقة الصفراء.