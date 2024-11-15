شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: ضربة جزاء الرأس الأخضر غير صحيحة وسعيد بمستوى لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه عن أداء فريقه في مباراة الرأس الأخضر، مؤكدًا أن الهدف كان تحقيق الفوز، ولكن التعادل نتيجة إيجابية في ظل الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفراعنة.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على أدائهم المميز، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهونا. الغيابات كانت مؤثرة للغاية، ولكن اللاعبين البدلاء قدموا مستوى جيدًا".

وأضاف: "الرأس الأخضر فريق قوي ويلعب على أرضه، والتعادل نتيجة مرضية، ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا لم تكن صحيحة، ولكن أخطاء التحكيم واردة في كرة القدم".

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.