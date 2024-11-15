شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا أساسي بناءً على رغبة النصر الليبى.. وإيشو يعود لـ"دكة" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بـ شيكابالا أساسيًا في مباراة النصر الليبى المقرر إقامتها بعد قليل في مهرجان اعتزال خالد حسين.

ويبدأ محمود عبد الرازق شيكابالا مباراة النصر الليبى بعد أن كان على مقاعد البدلاء، بدلاً من أحمد عبد الرحيم إيشو، بناءً على رغبة نادي النصر الذي طلب تواجد الأباتشي من بداية اللقاء.

في سياق متصل تحدث أحمد مجدي، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الودية أمام النصر الليبي فى اعتزال خالد حسين، وقال أحمد مجدي، "سعداء بالتواجد في ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين نجم النصر الليبي، ونشكر المسئولين على حفاوة الاستقبال والتنظيم منذ وصول بعثة الزمالك".

وأضاف مجدي: "نتمنى تقديم صورة جيدة فى المباراة تليق بمسيرة خالد حسين مع الكرة الليبية".

وتابع المدرب: "نفتقد العديد من اللاعبين بسبب التواجد مع المنتخبات بجانب الإصابات، والمباراة تعد فرصة لمشاركة اللاعبين البعيدين عن المشاركة وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية، وينطبق نفس الأمر على محمود بنتايج الذي قد يحصل على الفرصة وفقاً لرؤية الجهاز الفني بعد حضوره إلى ليبيا صباح اليوم".

واختتم أحمد مجدي قائلا: "الجهاز الفني لم يتردد فى قبول دعوة المشاركة فى مهرجان اعتزال خالد حسين، والمباراة فرصة لتجهيز اللاعبين فى فترة التوقف الدولي وتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية قبل عودة الدوري".