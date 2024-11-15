شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: أحمد عيد عبد الملك أكثر لاعب اعترض على قراراتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الحكم الدولي السابق سمير عثمان أن الحكم بصفة عامة ممنوع من الظهور على الإعلام للتعليق على قراراته وإن ظهر فإنه يعرض نفسه للمسائلة.

وأضاف عثمان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الاعتداء على الحكم يستوجب شطب اللاعب مدى الحياة ولكن شطب اللاعب لا يطبق في مصر في حالة الاعتداء على الحكم، وتطبق عقوبات أخرى أخف.

وأوضح عثمان خلال اللقاء أن اللاعب السابق أحمد عيد عبد الملك، أكثر لاعب اعترض على قراراته مشيراً إلى أن الحكم بدون شخصية لا يصلح للتحكيم.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.