شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يدعم طاهر محمد طاهر بعد تسجيله هدفًا مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب فريق الزمالك ومنتخب مصر صورة لزميله طاهر محمد طاهر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "ما شاء الله".

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضًا.