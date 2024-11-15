شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ركلة جزاء صحيحة وأخرى غير محتسبة فى مباراة مصر والرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي الكينى كاليلو تراوى حكم لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر احتسب ركلة جزاء صحيحة على لاعب الفراعنة محمود صابر لصالح منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 62 من عمر لقائهم المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2025 بالمغرب.

وأضاف عقل، أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح منتخب الرأس الأخضر على دونجا لاعب منتخب مصر في الشوط الأول، بعدما ارتكب مخالفة ضد مهاجم الرأس الأخضر داخل منطقة جزاء الفراعنة.

يذكر أن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب تقام بدون تقنية الـVAR" .

وسجل ريان مينديز هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في شباك منتخب مصر بالدقيقة 63 فى المباراة المقامة حالياً على ملعب كاب فيردى الوطني.

وجاء هدف الرأس الأخضر من ركلة جزاء تم احتسابها بعد خطأ على محمود صابر، وترجمها ريان مينديز بنجاح.

وكان منتخب مصر تقدم بالهدف الأول عن طاهر محمد طاهر في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من محمد حمدى، ليراوغ مدافع الرأس الأخضر ويسددها بيساره في شباك الرأس الأخضر.

ويتواجد 70 مشجعًا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يضم تشكيل منتخب مصر كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما الرأس الأخضر فيأتي رابعا برصيد 3 نقاط.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.