شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ليبيا - أحمد طارقالجمعة، 15 نوفمبر 2024 07:45 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.
خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.
خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.
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