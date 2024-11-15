شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.