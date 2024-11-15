شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي وحمدي فتحي يغيبان عن مباراة مصر وبوتسوانا للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ثنائي منتخب مصر، حمدي فتحي ومحمد الشناوي عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

حمدي فتحي تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول بعد تدخل عنيف في وسط الملعب على كاب فيردي، بينما تحصل الشناوي على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع بسبب إضاعة الوقت.

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضًا.

وضم تشكيل المنتخب كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.