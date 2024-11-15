شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الجزيرة فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 38-29، على صعيد الجولة الثالثة عشر بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024-2025.

فيما يترقب محبو وعشاق كرة اليد المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري المحترفين، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى فى استاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام الثامنة مساء الأحد المقبل للبث التليفزيونى.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.