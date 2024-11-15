شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، بعد التعادل مع كاب فيردي، بينما ارتقى منتخب بوتسوانا إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر جاء بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

وجاء الترتيب كالتالي:

المركز الأول - مصر 13

المركز الثاني - بوتسوانا 7

المركز الثالث - كاب فيردي 4

المركز الرابع - موريتانيا 4