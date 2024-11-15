شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على البرنامج العلاجي لـ ربيعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الاجتماع مع رامي ربيعة مدافع الفريق، للاطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.