شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبي قائم بين منتخب مصر والرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، وما زال التعادل السلبي قائما فى المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار منافسات الجولة الخامسة، من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 القادمة والمقرر اقامتها بالمغرب.

وتعرض محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب للإصابة في أول 5 دقائق من مواجهة الرأس الأخضر ضد مصر وشارك نبيل عماد دونجا بديلا لمحمد شحاتة الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة لم يستطع استكمال المباراة بسببها، ليجرى حسام حسن أول تغييرات المباراة.

كاد المنتخب يفتتح التسجيل، بعد انطلاقة من لاعب مصر أسامة فيصل وكاد أن ينفرد بالمرمى ولكن عرقل بسبب أرضية الملعب.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما موريتانيا تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل الرأس الأخضر رابعا برصيد 3 نقاط.

ويضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

وحقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فوز مصر على موريتانيا بثنائية نظيفة كما فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر بهدف نظيف ، كما شهدت الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش وبنفس النتيجة فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمرة 27 إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بالتصفيات، ونجح منتخب مصر من التأهل إلي بطولة أمم أفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات .

وشارك منتخب مصر على مدار تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 26 مرة حيث يعد هو الأكثر مشاركة ما بين المنتخبات وذلك أعوام 1957، 1959، 1962، 1963، 1970، 1974، 1976، 1980، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010، 2017، 2019، 2021، 2023.

كما يمتلك منتخب مصر في رصيده 7 ألقاب للبطولة الإفريقية أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 ليعد هو الأكثر تتويجا باللقب القاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136.15 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر 24.93 مليون يورو.

وحقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فوز مصر على موريتانيا بثنائية نظيفة، كما فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر بهدف نظيف، كما شهدت الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش وبنفس النتيجة فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر.

والتقى منتخب الفراعنة مع الرأس الأخضر مرتين من قبل، الأولى يوم 22 يناير 2023 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في نهائيات الأمم الأفريقية وانتهت بالتعادل 2-2 وسجل محمود تريزيجيه ومصطفى محمد هدفي مصر، وجيلسون تافاريز وبراين تيكسيرا هدفي الرأس الأخضر.

فيما كانت المواجهة الثانية 6 سبتمبر الماضي باستاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات الأمم الأفريقية 2025 وانتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.