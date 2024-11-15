شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يحرز أول أهدافه مع منتخب مصر ضد الرأس الأخضر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول فى شباك الرأس الأخضر بالدقيقة 31، فى المباراة المقامة حالياً على ملعب كاب فيردى الوطنى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

استغل طاهر محمد طاهر تمريرة رائعة من محمد حمدى، ليراوغ مدافع الرأس الأخضر ويسددها بيساره في شباك الرأس الأخضر.

ويعد هدف طاهر محمد طاهر فى شباك الرأس الأخضر هو أول أهدافه بقميص منتخب مصر.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويضم تشكيل منتخب مصر كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بـ تصفيات أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما الرأس الأخضر فيأتي رابعا برصيد 3 نقاط.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.