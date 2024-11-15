شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبي منتخب مصر إلى ملعب مباراة الرأس الأخضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، لاعبي منتخب مصر إلى ملعب كاب فيردى الوطنى استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى الذى يخوض به الفراعنة مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وإبراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.



المهدي سليمان



حمدي فتحي



عمر كمال



مصطفي محمد ودونجا

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مضيفه الرأس الأخضر، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.