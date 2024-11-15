شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار بطل الاسكواش: هدفي العودة لقائمة توب 10 فى التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

أكد البطل المصري محمد أبو الغار ، المصنف رقم 32 على العالم في الاسكواش ، أنه يستهدف العودة إلى قائمة التوب 10 فى التصنيف العالمي للعبة بعد التغلب على الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الزجاجية الفترة الماضية.

وقال أبو الغار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "سعيد جداً بعد البطوله الأخيرة لتحقيق المركز التانى بعد غياب عن تحقيق المراكز الفترة الأخيرة بسبب الإصابات".

وأضاف، "الآن أستعد للبطولة القادمة فى قطر من تصنيف البرونز بعد استعداد لمدة أسبوع فى سان فرانسيسكو مع مدربي محمد فريد".

وحقق محمد أبو الغار مؤخراً وصافة بطولة الصين المفتوحة عقب الهزيمة فى المباراة النهائية أمام محمد الشوربجي بنتيجة 3-1.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.