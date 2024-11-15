شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو فريخة: الحمد لله وأتمنى التوفيق لمجلس السلة الجديد برئاسة مصيلحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة قال فيها، "الحمد لله وبالتوفيق لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الأخ العزيز الأستاذ عمرو مصيلحى".

وأسفرت انتخابات اتحاد كرة السلة عن فوز عمرو مصيلحى برئاسة اتحاد السلة بـ24 صوتا مقابل 11 صوتا لمجدي أبو فريخة. وفى العضوية كل من محمد فتحى، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.

وحرص أنصار عمرو مصيلحي على الاحتفال بفوزه بالانتخابات.

وحضر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الجمعية العمومية للسلة مُمثلاً عن ناديه، فيما حضر هشام نصر نائب رئيس الزمالك مُمثلاً عن الأبيض.

وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضمك العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.