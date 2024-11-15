شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعتمد تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس إدارة نادى الترسانة تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة برئاسة أحمد كشرى الذى تولى المهمة خلفا لجمعة مشهور الذى تقدم باستقالته بعد خسارة مواجهة طنطا الأخيرة بدورى المحترفين.

وخلال جلسة جمعت أحمد كشرى مع طارق سعيد رئيس نادى الترسانة وصلاح عبد الفتاح أمين الصندوق والأعضاء أحمد الخطيب ومحمد الشاذلى، وافق مسئولو الشواكيش على كل اختيارات كشرى فى الجهاز المعاون، وضم الجهاز الفني الجديد للترسانة كلا من:

أحمد كشري مديرا فنيا

أحمد رجب مدربا عاما

أحمد عبدالظاهر مدربا

محمود شاكر عبدالفتاح مدربا مساعدا

محمد نسيم مدربا لحراس المرمى

مصطفى عبدالله مخطط الأحمال

وتعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد كشرى لقيادة الفريق فنيا خلفا لجمعة مشهور، الذى تقدم باعتذار أمس عن عدم استكمال مهام عمله.

وكان الترسانة خسر أمس على ملعبه أمام طنطا بهدف دون مقابل، ومن قبله أمام وادي دجلة بثلاثية، وهو ما أدى لرحيل المدير الفني.

ويحتل الترسانة المركز التاسع بدورى المحترفين برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أبو قير للاسمدة المتصدر.