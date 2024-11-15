شكرا لقرائتكم خبر عن الرأس الأخضر ضد مصر .. تغيير اضطرارى بخروج محمد شحاتة للإصابة ونزول دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب للإصابة في أول 5 دقائق من مواجهة الرأس الأخضر ضد مصر فى المباراة المقامة حالياً على ملعب كاب فيردى الوطنى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشارك نبيل عماد دونجا بديلا لمحمد شحاتة الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة لم يستطع استكمال المباراة بسببها، ليجرى حسام حسن أول تغييرات المباراة.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يضم تشكيل منتخب مصر كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما الرأس الأخضر فيأتي رابعا برصيد 3 نقاط.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.