شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحسم قائمة هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة غدا، السبت، باب الترشح لخوض الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد، والمقرر لها 10 ديسمبر المقبل، وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح الأحد 10 نوفمبر الجارى ولمدة 7 أيام، وفقاً للائحة.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضى ، لانتخابات اتحاد الكرة، وحتى الآن لم تتقدم أى قائمة أخرى للانتخابات، حيث تقام الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، وفى حال عدم تقدم أى قوائم جديدة للانتخابات ستفوز قائمة أبو ريدة بالتزكية.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح الأربعاء الماضى، وتضم القائمة كلا من هاني أبو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أي من هذه الأسماء، وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.