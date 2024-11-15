شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحسم قائمة هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة غدا، السبت، باب الترشح لخوض الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد، والمقرر لها 10 ديسمبر المقبل، وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح الأحد 10 نوفمبر الجارى ولمدة 7 أيام، وفقاً للائحة.
وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح الأربعاء الماضى، وتضم القائمة كلا من هاني أبو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.
وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أي من هذه الأسماء، وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.
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