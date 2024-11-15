شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2010 يفوز اعتباريا فى بطولة منطقة القاهرة بسبب انسحاب ستارز سبورت والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 الفوز بشكل اعتبارى بنتيجة 2 - 0، على فريق ستارز سبورت، في المباراة التي كان مقررًا إقامتها اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة لبطولة منطقة القاهرة.

وحضر فريق أهلي 2010 وحكام المباراة إلى أرض الملعب بينما لم يحضر الفريق الضيف، ليتم اعتباره منسحبًا ويحصل الأهلي على نقاط المباراة الثلاث، ويلجأ أسامة زكي المدير الفني للفريق لعمل تقسيمة بين اللاعبين.

بهذه النتيجة رفع أهلي «2010» رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات على التوالي، حيث فاز على إسكو 2 - 0 اعتباريًا للانسحاب، وعلى إنتر سيتي 5 - 0، وعلى ليڤلز 4 - 0، وعلى ستارز سبورت 2 - 0 اعتباريًا للانسحاب، مسجلًا 13 هدفًا ولم يتلق أهدافًا في شباكه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 أسامة زكي مديرًا فنيًا، ومحمد ماهر مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعمار حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب أحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.