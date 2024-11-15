شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يخصص تدريبات هجومية فى مران الإسماعيلى لزيادة الفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء بتروجت فى ثالث جولات مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الفريق وديتين الأولى غدا أمام فايد والثانية أمام زد يوم الأحد فى إطار تحضيرات الفريق لاستكمال مشواره المحلي.

المران اشتمل على تدريبات بدنية قبل أن يشمل على تدريبات خططية مكثفة منها التسديدات بعيدة المدى والكرات العرضية، وخصص الجهاز الفنى بقيادة حمد إبراهيم تدريبات على زيادة الفاعلية الهجومية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني.

واختتم المران بتقسيمة مطولة على منتصف الملعب تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، وخلال المران تعرض هانى بطرس لاعب الفريق الشاب لشد لم يستطع على إثره استكمال المران.