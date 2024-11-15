شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثامنة فى الدوري الممتاز للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، اليوم الجمعة، وأقيمت 6 مباريات اليوم، وجاءت نتائج الجولة كالتالي..

المقاولون العرب 3 - 1 اتحاد بسيون

المصري 0- 3 المعادي واليخت

الزمالك 3 – 1 مودرن سبورت

بالم هيلز 0- 2 بيراميدز اف سي

الطيران 2- 0 إنبي

الأهلي 11 - 0 الجونة

وواصل الأهلى صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 21 نقطة من الفوز في 7 مباريات على التوالي، فيما بقى فريق الجونة عند النقطة 9.

فيما رفع فريق الزمالك رصيده على 12 نقطة، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عن 12 نقطة.