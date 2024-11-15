شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل وطاهر وفيصل يقودون هجوم منتخب مصر أمام الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى الذى يخوض به الفراعنة مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يضم التشكيل كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مضيفه الرأس الأخضر، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.