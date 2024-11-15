شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى: شكرا لمجلس السلة السابق وأقف على مسافة واحدة من الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو مصيلحى رئيس اتحاد كرة السلة للجديد أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتطوير اللعبة أكثر وأكثر.

وقال مصيلحي، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك من يفسر انتماءه للاسكندرية أنه سيكون هناك مجاملات للإسكندرية، ولكن هذا غير صحيح، سنقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

وأضاف مصيلحى أنه حزين لعدم تواجد عدد من المرشحين فى المجلس إلا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون الجميع سواء داخل المجلس أو خارجه. ووجه مصيلحى الشكر لمجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد السابق.



وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، والتي تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضمك العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.