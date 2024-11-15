شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام الرأس الأخضر فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة مرمى الفراعنة أمام الرأس الأخضر فى مباراة اليوم والتى تنطلق فى السادسة مساءً فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وكان حسام حسن يفكر جديا فى منح الفرصة لمحمد عواد أو مصطفى شوبير، قبل أن يستقر على الدفع بمحمد الشناوى أساسياً، فى ظل قلة الخبرات الدولية لثنائى الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامى ربيعة وياسر إبراهيم.

ويتواجد 70 مشجعا من الجالية المصرية فى الرأس الأخضر فى ملعب كاب فيردى الوطنى اليوم، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع مضيفه الرأس الأخضر، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.