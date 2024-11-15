شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة الرأس الأخضر تأشيرة 4 فراعنة لبوابة الظهور الدولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحلم 4 لاعبين فى الظهور الأول بقميص منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ، في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب.

وضم حسام حسن 4 وجوه جديدة لأول مرة فى معسكر المنتخب الحالى لمباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا، وهم كل من طاهر محمد طاهر ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة وحسام عبد المجيد، وعودة عمر كمال عبد الواحد للمنتخب الوطني لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.

ويحلم الرباعى بالمشاركة لأول مرة مع منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حيث سبق ولعب عمر كمال عبد الواحد مع المنتخب المصرى فى 22 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، بينما شارك طاهر محمد طاهر مع المنتخب في مباراة واحدة كانت أمام تونس، فيما لم ينضم الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة من قبل مع المنتخب، وحال مشاركة الثنائى ستكون الظهور الأول لهم مع الفراعنة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.