شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والتى تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، وتضم الجمعية العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وحضر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الجمعية العمومية للسلة مُمثلاً عن ناديه، فيما حضر هشام نصر نائب رئيس الزمالك مُمثلاً عن الأبيض.

وتقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، والتي تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028، وتضم العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.

ويتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة ، الرئيس الحالي للاتحاد، و عمرو مصيلحى نائب الرئيس في المجلس.

وتضم قائمة أبو فريخة كلا من محمد فتحي على مقعد نائب الرئيس، وفى العضوية حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، خالد مصطفى.

بينما تضم قائمة مصيلحى كلا من هانى عبد المنعم على مقعد نائب الرئيس، و في العضوية كلا من طارق سعيد ، خالد القوصى، حسين البشبيشى، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، سامر شيف، نيرة يوسف بالإضافة إلى جمال عبد القادر.