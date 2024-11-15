شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس 10 لاعبين يسجلون غياباً عن الفراعنة أمام الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره الرأس الأخضر فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

ويغيب عن منتخب مصر فى مباراة الرأس الأخضر كل من محمد صلاح وعمر مرموش للراحة وتريزيجيه ومروان عطية للإيقاف، ورامى ربيعة وأحمد السيد زيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى وخالد صبحى للإصابة.

وضمن منتخب مصر بشكل رسمي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية برفقة منتخبات: تونس، ونيجيريا، والجزائر، وغينيا الاستوائية، وأنغولا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، بجانب منتخب المغرب صاحب الضيافة.

وحقق الفراعنة 4 انتصارات تحت قيادة المدير الفني حسام حسن في مشوار التصفيات القارية ليحتلوا الصدارة، ويضمنوا التأهل بغض النظر عن نتيجة آخر مواجهتين ضد الرأس الاخضر ثم بوتسوانا.