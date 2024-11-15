شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا قبل مواجهة الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع مضيفه الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر أقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الحالي الأحد الماضي استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر اليوم الجمعة، وبوتسوانا بالقاهرة الثلاثاء.

وجاءت أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى كالتالى:

- حصد المنتخب بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة ودون أى خسارة حتى الآن.

- تربع منتخب مصر على عرش المجموعة الثالثة بـ 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات.

- حقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات دون خسارة أو تعادل.

- سجل المنتخب الوطنى 10 أهداف ولم تسكن شباكه أى أهداف.

- يحتل محمود تريزيجيه صدارة هدافى التصفيات برصيد 3 أهداف.



