شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة الرأس الأخضر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مع مضيفه الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر أقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

ويسير حسام حسن بشكل مميز مع المنتخب الوطني ليظل سجله خاليا من الخسائر فى المباريات الرسمية، وجاءت أرقامه مع المنتخب فى جميع المباريات كالتالي:

لعب: 8 "6 رسمي و2 ودي"

فاز: 6 "5 رسمي و1 ودي"

تعادل: 1

خسر: 1 "مباراة ودية أمام كرواتيا"

سجل: 16

استقبل: 6

يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.

يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة وضمن التأهل رسميا.





نتائج منتخب مصر مع حسام حسناللقاء الأول ودى مصر 1-0 نيوزيلندا

اللقاء الثاني ودى مصر 2-4 كرواتيا

اللقاء الثالث رسمي مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى مصر 1-1 غينيا بيساو

اللقاء الخامس رسمي مصر 3-0 الرأس الأخضر

اللقاء السادس رسمي بتسوانا 0-4 مصر

اللقاء السابع رسمي مصر 2-0 موريتانيا

اللقاء الثامن رسمي مصر 1-0 موريتانيا