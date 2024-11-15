شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر الليبي: قررنا تفعيل توأمة وشراكة شاملة مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن زيد، رئيس نادي النصر الليبي، أنه قرر تفعيل توأمة شاملة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ستشهد تعاونا كبيرا بين الناديين على كافة الأصعدة.

وأضاف رئيس نادي النصر الليبي، في تواجد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مع البعثة الإعلامية لتغطية أحداث مباراة الزمالك والنصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين مساء اليوم ،الجمعة، أن نادي النصر يعتز بالشراكة والتوأمة مع نادي الزمالك، مؤكدا أن الشراكة ستكون على صعيد تبادل اللاعبين وإقامة مباريات ودية ومعسكرات وغيرها من البنود التي سيتم وضعها فى تلك التوأمة.