شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر فى تصفيات أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، مواجهة جديدة أمام الرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، محققاً العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر تقام فى السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كاب فيردى الوطنى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تذاع مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر على قناة قناة beIN Sports HD 2 ، صاحبة الحقوق الحصرية للتصفيات الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.