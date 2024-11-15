شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتصدر هدافي المنتخب مع حسام حسن قبل مواجهة الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

يعتلى محمود حسن تريزيجيه ، لاعب الريان القطرى، صدارة قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 5 أهداف فى عهد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة والمقرر إقامتها بالمغرب العام 2025.

ويغيب تريزيجيه عن مباراة الليلة بسبب حصوله على الإنذار الثاني.

ونجح محمود حسن تريزيجيه فى هز الشباك 5 مرات ليعتلى صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.

ونجح 8 لاعبين فى تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 8 مباريات حتى الآن 6 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل إبراهيم عادل آخر أهداف المنتخب.

وجاءت قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف

محمد صلاح 3 أهداف

رامى ربيعة هدفين

إبراهيم عادل هدفين

مصطفى محمد هدف

محمد عبد المنعم هدف

عمر مرموش هدف

مصطفى فتحى هدف